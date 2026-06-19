Лакерник отреагировал на идею Костылевой-старшей о создании Лиги фигурного катания

Почётный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник отреагировал на идею Ирины Костылевой, мамы чемпионки России среди юниоров Елены Костылевой о создании отдельной Лиги фигурного катания.

«Первый раз об этом слышу. Но чтобы высказывать своё мнение, нужно немного больше знать. Фигурным катанием в мире руководит ISU, в России — ФФККР, и создавать конкурирующие организации — не вижу в этой истории много шансов на результат. Но это её проблемы.

Как я на это смотрю? Трудно ответить на этот вопрос. Однако пока это больше похоже на медийную историю. Для того чтобы заменить существующие организации, нужно очень много сил, средств, денег — чего угодно. Не сильно в это верю», — цитирует Лакерника «Советский спорт».