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Лакерник отреагировал на идею Костылевой-старшей о создании Лиги фигурного катания

Лакерник отреагировал на идею Костылевой-старшей о создании Лиги фигурного катания
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Почётный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник отреагировал на идею Ирины Костылевой, мамы чемпионки России среди юниоров Елены Костылевой о создании отдельной Лиги фигурного катания.

«Первый раз об этом слышу. Но чтобы высказывать своё мнение, нужно немного больше знать. Фигурным катанием в мире руководит ISU, в России — ФФККР, и создавать конкурирующие организации — не вижу в этой истории много шансов на результат. Но это её проблемы.

Как я на это смотрю? Трудно ответить на этот вопрос. Однако пока это больше похоже на медийную историю. Для того чтобы заменить существующие организации, нужно очень много сил, средств, денег — чего угодно. Не сильно в это верю», — цитирует Лакерника «Советский спорт».

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