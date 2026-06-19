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«Поддержки выходят на новый уровень». Трусова показала, как с сыном сидит на плечах мужа

«Поддержки выходят на новый уровень». Трусова показала, как с сыном сидит на плечах мужа
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Серебряный призёр Олимпиады-2022 в женском одиночном катании Александра Игнатова (Трусова) опубликовала в социальных сетях новые фото с супругом – серебряным призёром чемпионата России Макаром Игнатовым и сыном Михаилом. На снимках Игнатов держит супругу на плечах, Александра при этом позирует вместе с сыном на руках.

«Поддержки с Макаром выходят на новый уровень», — подписала снимки Трусова.

Фото: из личного архива Александры Трусовой

Фото: из личного архива Александры Трусовой

Трусова вышла замуж за Игнатова в августе 2024 года. Он сделал ей предложение руки и сердца в июне 2024-го. 6 августа 2025 года у пары родился сын, которого назвали Михаилом. Позднее спортсменка объявила о намерении вернуться в спорт после родов.

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