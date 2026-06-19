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«Даже я в 18 лет смотрела в зеркало и мучилась». Тутберидзе — о контроле веса в спорте

«Даже я в 18 лет смотрела в зеркало и мучилась». Тутберидзе — о контроле веса в спорте
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе призналась, что на себе прочувствовала проблемы, связанные с контролем за весом в профессиональном спорте.

«Даже я в 18 лет смотрела в зеркало и мучилась: «Блин, ну откуда это? Я вроде не ем». Точно знала, где я себе что позволяю. Тогда только открылись ларёчки, появились сникерсы, баунти, кока-кола. Они только появились. И думала: вот сейчас не буду есть, но обязательно куплю себе баночку кока-колы и куплю себе баунти — и я вот это съем. И потом смотришь в зеркало, а у тебя там «полка», — сказала Тутберидзе в сериале «Метод Тутберидзе» для Okko Sport.

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