«Даже я в 18 лет смотрела в зеркало и мучилась». Тутберидзе — о контроле веса в спорте

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе призналась, что на себе прочувствовала проблемы, связанные с контролем за весом в профессиональном спорте.

«Даже я в 18 лет смотрела в зеркало и мучилась: «Блин, ну откуда это? Я вроде не ем». Точно знала, где я себе что позволяю. Тогда только открылись ларёчки, появились сникерсы, баунти, кока-кола. Они только появились. И думала: вот сейчас не буду есть, но обязательно куплю себе баночку кока-колы и куплю себе баунти — и я вот это съем. И потом смотришь в зеркало, а у тебя там «полка», — сказала Тутберидзе в сериале «Метод Тутберидзе» для Okko Sport.