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Бестемьянова: Тутберидзе говорит то, что есть, талантов стало меньше

Бестемьянова: Тутберидзе говорит то, что есть, талантов стало меньше
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Олимпийская чемпионка 1988 года, четырёхкратная чемпионка мира в танцах на льду Наталья Бестемьянова отреагировала на мнение заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, что нынешнее поколение спортсменок не имеет выдающихся талантов.

«Тутберидзе говорит, что есть. Талантов стало меньше, это всем известно. Молодёжь сегодня другая по сравнению с той, что была раньше. Раньше отбор шёл из большего количества детей, сейчас всё коммерциализировалось, талантливых ребят стало меньше», — приводит слова Бестемьяновой «Советский спорт».

«Девочки, которые у нас сейчас… Я скажу даже не экстраординарностью, а исключительностью… Они не обладают», — сказала ранее Тутберидзе.

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