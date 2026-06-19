Жулин: боюсь, скоро в России могут возникнуть огромные проблемы с бензином, переживаю

Призёр двух Олимпиад, чемпион мира 1993 года в танцах на льду, а ныне тренер Александр Жулин выразил обеспокоенность ситуацией с нехваткой бензина в России.

«Я сейчас не в России, но активно слежу за новостями. Честно говоря, очень переживаю, как вообще в наши дни машины заправлять. Боюсь, скоро в России могут возникнуть огромные проблемы с бензином. Дело даже не в ценах на него, а просто в наличии. Как бы нам всем на электросамокаты не пришлось пересаживаться. Лично я не могу представить себя без машины. Мне на работу на ней ехать 40 минут, так что не хочу ездить на метро или как-то ещё. Несмотря на это, есть опасения, что скоро для всех проблемы с бензином станут очень насущными. Судя по всему, ситуация максимально сложная», — приводит слова Жулина Sport24.