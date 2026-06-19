Евгений Плющенко станцевал вместе с учениками под Майкла Джексона

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира в одиночном катании, а ныне тренер Евгений Плющенко опубликовал забавное видео в своём телеграм-канале. В ролике его ученики из академии «Ангелы Плющенко» и сам 43-летний Евгений танцуют под песню Майкла Джексона – Beat It. Юные фигуристы делают это на льду, а Плющенко – за бортиком.

«Ну как будто бы нормально танцуем со старшенькими?» — подписал видео Плющенко.

Видео доступно в официальном телеграм-канале Евгения Плющенко.

Напомним, в конце мая сын Плющенко Александр сменил спортивное гражданство. Плющенко-младший будет представлять Азербайджан.