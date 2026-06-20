Чемпионка Европы Луна Хендрикс скоро объявит о завершении карьеры — HLN

Чемпионка Европы — 2024 бельгийская фигуристка Луна Хендрикс в ближайшее время может объявить о завершении профессиональной карьеры, сообщает Het Laatste Nieuws (HLN).

По информации издания, Хендрикс проведёт специальную пресс-конференцию в среду, 24 июня, где и объявит о своём решении.

«После многих лет борьбы с травмами, завоевания двух исторических медалей ЧМ и титула чемпионки Европы Луна закончила со спортом высших достижений», — пишет СМИ.

Помимо золота с ЧЕ-2024, Хендрикс выиграла для Бельгии серебро в 2022 году и бронзу в 2023 году на чемпионатах мира. Также Луна трижды участвовала в Олимпиадах. Её лучшим достижением на таком уровне является восьмое место в Пекине.