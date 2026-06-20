«Делаю вложение в будущее». Двоеглазова — об ограничениях в спорте

Российская фигуристка, тренирующаяся у Этери Тутберидзе, Алиса Двоеглазова назвала текущее ограничение своей свободы вложением в будущее.

«Я говорила: «Мам, я никому ничего не обязана, я живу своей жизнью, это моя жизнь – я могу делать всё, что я захочу». А она мне всё время говорила: «Ну, Алис, ты катаешься в такой группе, ты обязана себя так показывать, ты не имеешь права плохо кататься».

Внутри происходит какая-то буря смешанных эмоций, ты не понимаешь, что ты вообще сам испытываешь. Вроде тебе хочется какой-то свободы, а вроде тебе уже настолько вдолбили в голову, что ты должен, ты не можешь то-то и то-то.

Конечно, иногда хочется побыть девочкой Алисой Двоеглазовой, но тут ты сам расставляешь приоритеты. Посещали мысли, когда тяжёлые моменты, думаешь: почему у меня так, а люди ничего не делают, а мне нужно постоянно работать.

Мы с Дашей [Садковой] вспоминали себя два-три года назад: блин, мы так много раньше смеялись, почему мы сейчас не смеёмся? Просто, наверное, не хватает на это сейчас сил.

Сейчас я придерживаюсь того, что делаю вложение в будущее. И потом будут все эти путешествия, хочется же в разных странах побывать», – сказала Двоеглазова в сериале «Метод Тутберидзе» для «Оkko Спорт».