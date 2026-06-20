РУСАДА увеличило представительство фигуристов в своих пулах допинг-тестирования

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) на шесть человек увеличило представительство фигуристов в своих пулах допинг-тестирования, в новый список вошла и Александра Игнатова (Трусова). Об этом сообщает ТАСС.

Кроме Трусовой, список фигуристов, находящихся под усиленным допинг-контролем РУСАДА, дополнили Алиса Двоеглазова, Елена Костылева, Лев Лазарев, Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков.

Всего в пулах допинг-тестирования Российского антидопингового агентства находится 21 российский фигурист.

Сохранили своё место в пулах допинг-тестирования Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Глеб Лутфуллин и Дэвид Нарижный (все — национальный регистрируемый пул), Александр Галлямов, Анастасия Мишина, Евгений Семененко, Софья Акатьева, Александра Бойкова, Дмитрий Козловский, Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв, Дарья Садкова, Николай Угожаев и Арсений Федотов (все — расширенный пул).