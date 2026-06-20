Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

РУСАДА увеличило представительство фигуристов в своих пулах допинг-тестирования

РУСАДА увеличило представительство фигуристов в своих пулах допинг-тестирования
Комментарии

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) на шесть человек увеличило представительство фигуристов в своих пулах допинг-тестирования, в новый список вошла и Александра Игнатова (Трусова). Об этом сообщает ТАСС.

Кроме Трусовой, список фигуристов, находящихся под усиленным допинг-контролем РУСАДА, дополнили Алиса Двоеглазова, Елена Костылева, Лев Лазарев, Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков.

Всего в пулах допинг-тестирования Российского антидопингового агентства находится 21 российский фигурист.

Сохранили своё место в пулах допинг-тестирования Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Глеб Лутфуллин и Дэвид Нарижный (все — национальный регистрируемый пул), Александр Галлямов, Анастасия Мишина, Евгений Семененко, Софья Акатьева, Александра Бойкова, Дмитрий Козловский, Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв, Дарья Садкова, Николай Угожаев и Арсений Федотов (все — расширенный пул).

Материалы по теме
Трусова и другие — мимо! ISU изменил правило «возвращенцев», на которое надеялась Россия
Трусова и другие — мимо! ISU изменил правило «возвращенцев», на которое надеялась Россия
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android