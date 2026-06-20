Пётр Гуменник поделился новым совместным фото с Елизаветой Туктамышевой

Российский фигурист Пётр Гуменник поделился новой совместной фотографией с чемпионкой мира по фигурному катанию Елизаветой Туктамышевой в соцсетях.

Фото: Из личного архива Петра Гуменника

Сейчас пара вместе находится в США, где Пётр проходит стажировку у Рафаэля Арутюняна. Роман двух фигуристов начали подозревать ещё год назад, а в конце мая 2026 года Елизавета и Пётр выложили серию совместных фотографий.

Елизавета Туктамышева в 2023 году объявила о приостановке карьеры и с тех пор не участвовала в соревнованиях, а в 2025 году она официально заявила о завершении. На данный момент она работает тренером в штабе своего наставника Алексея Мишина и участвует в ледовых шоу.

Пётр Гуменник является участником Олимпиады 2026 года в Милане (Италия), чемпионом России 2026 года, а также трёхкратным победителем финала Гран-при России (2023, 2025, 2026).