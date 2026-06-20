Фото: Алексей Мишин и Адам Сяо Хим Фа на сборах Бенуа Ришо в Италии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин и двукратный чемпион Европы француз Адам Сяо Хим Фа сделали совместное фото на сборах известного французского хореографа Бенуа Ришо в Курмайёре (Италия). Снимок опубликовала журналист Майя Багрянцева у себя в телеграм-канале «Всем лутц!». Мишин на руках держит собаку Сяо Хим Фа, а на питомца надет узнаваемый аксессуар тренера – чёрная кепка с вышитым автографом.

Фото: Телеграм-канал «Всем лутц!»

Фото: Телеграм-канал «Всем лутц!»

Мишин присутствует на сборах в качестве тренера и консультанта. Также среди известных спортсменов там находятся Ника Эгадзе, Евгений Семененко, Стивен Гоголев, Изабо Левито, Эмилия Зингас и Вадим Колесник.