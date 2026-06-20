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Плющенко-младший считает, что Мостовой сильнее Карпина как тренер

Плющенко-младший считает, что Мостовой сильнее Карпина как тренер
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Сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр Плющенко рассказал, что хотел бы видеть футболиста Александра Мостового главным тренером московского «Спартака» и считает его сильнее Валерия Карпина в тренерском плане.

«Считаю, что Мостовой точно может тренировать в РПЛ. Человек играл на профессиональном уровне в Ла Лиге. Это уже о многом говорит. Александр — болельщик красно-белых, поэтому я бы хотел, чтобы он возглавил «Спартак». Для меня тренер Мостовой сильнее тренера Карпина. Почему? Александр мне нравится больше», — приводит слова Плющенко «РБ Спорт».

Ранее Александр Мостовой получил тренерскую лицензию категории А, которая позволяет тренировать клубы Первой лиги, а также разрешает входить в тренерский штаб команды РПЛ, но не быть главным тренером.

Александр Мостовой выступал за московский «Спартак» с 1987 по 1992 год, дважды выиграв чемпионат СССР в составе команды.

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