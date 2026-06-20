Плющенко-младший считает, что Мостовой сильнее Карпина как тренер

Сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр Плющенко рассказал, что хотел бы видеть футболиста Александра Мостового главным тренером московского «Спартака» и считает его сильнее Валерия Карпина в тренерском плане.

«Считаю, что Мостовой точно может тренировать в РПЛ. Человек играл на профессиональном уровне в Ла Лиге. Это уже о многом говорит. Александр — болельщик красно-белых, поэтому я бы хотел, чтобы он возглавил «Спартак». Для меня тренер Мостовой сильнее тренера Карпина. Почему? Александр мне нравится больше», — приводит слова Плющенко «РБ Спорт».

Ранее Александр Мостовой получил тренерскую лицензию категории А, которая позволяет тренировать клубы Первой лиги, а также разрешает входить в тренерский штаб команды РПЛ, но не быть главным тренером.

Александр Мостовой выступал за московский «Спартак» с 1987 по 1992 год, дважды выиграв чемпионат СССР в составе команды.