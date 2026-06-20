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«Поделюсь спойлерами, но позже». Трусова начала работу над ПП с Тутберидзе и Глейхенгаузом

«Поделюсь спойлерами, но позже». Трусова начала работу над ПП с Тутберидзе и Глейхенгаузом
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Серебряный призёр Олимпиады-2022 в женском одиночном катании Александра Игнатова (Трусова) рассказала, что они с Этери Тутберидзе и Даниилом Глейхенгаузом начали работу над произвольной программой.

«Начали ставить ПП! Поделюсь с вами небольшими спойлерами, но чуть позже. А пока можете попробовать угадать, какую музыку и образ мы выбрали», — написала Трусова в телеграм-канале.

Ранее стало известно, что известный французский хореограф Бенуа Ришо поставил для Трусовой короткую программу.

Александра не попала в предварительный основной состав сборной России на сезон-2026/2027. 21-летняя спортсменка не выступала на соревнованиях с сезона-2022/2023, когда на время приостановила карьеру из-за беременности. Фигуристка возобновила тренировки осенью 2025 года. В январе 2026 года она приняла участие в чемпионате России – 2026 по прыжкам, а позже выступила на шоу-турнире «Русский вызов».

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