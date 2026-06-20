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«Удивился, что меня видят в таком амплуа». Ягудин — о самом странном подарке от фанатов

«Удивился, что меня видят в таком амплуа». Ягудин — о самом странном подарке от фанатов
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Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин рассказал, что однажды кто-то из болельщиков подарил ему красные стринги.

«Мне однажды болельщики подарили красные стринги. Клянусь, может, ошиблись. С подписью «Ягудин». Удивился, что меня видят в таком амплуа», — приводит слова Ягудина «РИА Новости Спорт».

Алексей Ягудин принимает участие в мероприятии, которое проходит в субботу в Москве в парке «Зарядье», оно приурочено к Международному олимпийскому дню.

Ягудин — победитель зимней Олимпиады в 2002 году. Тогда на олимпийском турнире в США Ягудин опередил Евгения Плющенко. Также он является четырёхкратным чемпионом мира и трёхкратным чемпионом Европы.

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