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Чемпионка Европы Петрыкина в ПП будет выступать под музыку из «Игры престолов»

Чемпионка Европы Петрыкина в ПП будет выступать под музыку из «Игры престолов»
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Двукратная чемпионка Европы эстонская фигуристка Нина Петрыкина анонсировала произвольную программу на тему из сериала «Игра престолов». Спортсменка в социальных сетях опубликовала ролик с кадрами из сериала. Хореографом станет канадец Марк Пиллэй.

«Так рада наконец-то объявить о своей новой произвольной программе», — написала Петрыкина в социальных сетях.

Напомним, в прошлом сезоне Нина Петрыкина стала чемпионкой Европы, а также заняла седьмое место на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия) и чемпионате мира в Праге (Чехия).

Ранее Нина Петрыкина рассказала, что её короткая программа сезона-2026/2027 будет поставлена под песню Berghain испанской исполнительницы Росалии.

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Нина Петрыкина раскрыла музыку для короткой программы на сезон-2026/2027
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