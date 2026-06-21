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«Я бы по-любому дошёл до РПЛ». Александр Плющенко — о несостоявшейся карьере футболиста

«Я бы по-любому дошёл до РПЛ». Александр Плющенко — о несостоявшейся карьере футболиста
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Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона во фигурному катанию Евгения Плющенко, предположил, как бы сложилась его карьера в профессиональном футболе.

— Если бы вы полностью отдались футболу, у вас были бы перспективы заиграть на профессиональном уровне?
— Думаю, да. Если занимаешься в элитной академии с четырёх лет, то шансы в любом случае есть. Если ты тренируешься в академиях уровня «Локомотива», ЦСКА, то, мне кажется, по-любому из тебя что-то получится сделать.

— Но не все доходят до высокого уровня.
— Кто доходит, сейчас играет на этом уровне. Если бы я занимался с ранних лет в хороших академиях, по-любому дошёл бы до РПЛ, — приводит слова Александра Плющенко «РБ Спорт».

Напомним, 13-летний Александр Плющенко профессионально занимается фигурным катанием с трёх лет.

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