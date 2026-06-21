Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Макар, я люблю тебя за то, что ты — это ты». Игнатова поздравила мужа с днём рождения

«Макар, я люблю тебя за то, что ты — это ты». Игнатова поздравила мужа с днём рождения
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года Александра Игнатова (Трусова) поздравила своего мужа — фигуриста Макара Игнатова с днём рождения.

«Сегодня свой день рождения отмечает один очень классный человек, который покорил моё сердце однажды и продолжает делать это каждый день!

Я могла бы перечислять бесконечно, за что я люблю его, но на это не хватит всего времени мира. Поэтому здесь будет только главное)

Макар, я люблю тебя…

За нашу семью

За то, что ты всегда поддерживаешь меня во всех даже самых дурацких идеях

За то, как ты смотришь на меня

За то, что я могу быть собой рядом с тобой

За то, что с тобой мне даётся легче всё на свете

За то, что я с тобой как за каменной стеной

За то, что ты – это ты

С днём рождения, Макар», – написала Игнатова в своём телеграм-канале.

Макару Игнатову исполнилось 26 лет, он является серебряным призёром чемпионата России — 2021.

Материалы по теме
Трусова и другие — мимо! ISU изменил правило «возвращенцев», на которое надеялась Россия
Трусова и другие — мимо! ISU изменил правило «возвращенцев», на которое надеялась Россия
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android