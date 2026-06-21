«Макар, я люблю тебя за то, что ты — это ты». Игнатова поздравила мужа с днём рождения

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года Александра Игнатова (Трусова) поздравила своего мужа — фигуриста Макара Игнатова с днём рождения.
«Сегодня свой день рождения отмечает один очень классный человек, который покорил моё сердце однажды и продолжает делать это каждый день!
Я могла бы перечислять бесконечно, за что я люблю его, но на это не хватит всего времени мира. Поэтому здесь будет только главное)
Макар, я люблю тебя…
За нашу семью
За то, что ты всегда поддерживаешь меня во всех даже самых дурацких идеях
За то, как ты смотришь на меня
За то, что я могу быть собой рядом с тобой
За то, что с тобой мне даётся легче всё на свете
За то, что я с тобой как за каменной стеной
За то, что ты – это ты
С днём рождения, Макар», – написала Игнатова в своём телеграм-канале.
Макару Игнатову исполнилось 26 лет, он является серебряным призёром чемпионата России — 2021.