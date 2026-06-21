«Выпал реальный шанс». Бывшая ученица Липницкой объяснила свой переход в парное катание

Бывшая ученица Юлии Липницкой российская фигуристка Анна Ляшенко рассказала, почему перешла в парное фигурное катание из одиночного.

«Мне давно хотелось попробовать себя в парах. А тут выпал реальный шанс, да ещё в группе Станислава Александровича Морозова, вот я им воспользовалась! Ну, почему нет? Жизнь — это множество дорог, и у каждого она своя, в этом наш опыт и ценность», — сказала Ляшенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.

Анна Ляшенко будет выступать в паре с Петром Алексеенко и планирует участвовать в соревнованиях взрослого уровня. Их тренером стал Станислав Морозов, работающий в тренерском штабе Этери Тутберидзе.