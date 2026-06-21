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«Очень умный, терпеливый, внимательный». Эстонская фигуристка Гойдина — о работе с Мишиным

«Очень умный, терпеливый, внимательный». Эстонская фигуристка Гойдина — о работе с Мишиным
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Эстонская фигуристка Элина Гойдина рассказала о работе с заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Алексеем Мишиным. Ранее спортсменка тренировалась под руководством Сергея Розанова.

«Меня спрашивали, почему смена тренера случилась так резко, посреди сезона, но на самом дело мы уже давно сотрудничали с Алексеем Николаевичем. В сезоне контакта с предыдущим тренером не сложилось, и я не хотела, чтоб на чемпионате мира у меня была указана фамилия того, кто мной не занимался.

Алексей Николаевич тренирует меня онлайн, я занимаюсь дома, в Эстонии. Мы постоянно на связи, и, помимо регулярных тренировок, я всегда могу прислать ему видео, если что-то не получается – и он объясняет, что и как нужно исправить. Лично мы видимся на сборах – например, у Бенуа Ришо. Так что этим летом мы несколько недель проведём вместе.

У него особый подход к технике, своя система упражнений – и я вижу, что этими наработками сейчас пользуется всё больше тренеров в мире.

Он использует в работе много «фишек» для улучшения группировки, крутки и высоты. Мне очень нравится и его подход к тренировкам: у него уже такой солидный возраст, но это совершенно незаметно. Алексей Николаевич невероятно увлечён своим делом, ему всё очень интересно – и он говорит, что заряжается от работы с молодёжью.

Какими тремя словами его можно описать? Очень умный, терпеливый и внимательный. Не только к технике прыжков, но и к людям тоже», – приводит слова Гойдиной телеграм-канал «Всем лутц!».

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