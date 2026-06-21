Алексей Ягудин назвал сборную, которая удивила его на чемпионате мира — 2026 по футболу

Олимпийский чемпион 2002 года в одиночном катании Алексей Ягудин рассказал, какие сборные на чемпионате мира — 2026 по футболу ему понравились больше всего.

— Вас уже удивила какая-то сборная на этом первенстве планеты?

— Меня удивила игра американцев. Они провели два матча с хорошим натиском. Их футбол очень сильно развивается, мы видим MLS, подключение очень известных игроков. Также удивили канадцы.

Не понравился первый тайм в исполнении сборной Франции, но их второй тайм был сногсшибательным. Африканские сборные дерзкие и выносливые. Мне понравилось, как они берут и держат другие команды за одно место. Безумно бесит остановка игры на водопой. Ты можешь кардинально изменить ход всего матча, у тебя идёт постоянное давление, а эта пауза — как тактический ход, чтобы сбить соперника. Понимаю, это реклама, но я бы это убрал, это мешает, — приводит слова Ягудина «Матч ТВ».