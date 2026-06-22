«Всегда прицел на мировой подиум». Ягудин — об уровне фигурного катания в России

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин оценил уровень нынешнего российского фигурного катания.

«Глядя на этапы Гран‑при России, можно сказать, что уровень в парном катании вообще не упал. По‑моему, он даже повысился, если сравнивать с пекинской Олимпиадой. Мужское катание ни на йоту не стало хуже, женское – подсбавило, нет россыпи четверных прыжков. Может, Валиева и Трусова их будут делать, ещё есть Мария Захарова, которая тоже прыгает.

Может, сейчас, когда нет международных соревнований, это шаг назад, но, судя по тому, что умеют те, кто даже не прыгает четверные, это всегда прицел на европейский и мировой подиум», – приводит слова Ягудина «Матч ТВ».