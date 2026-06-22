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Михаил Шайдоров поделился кадрами из поездки в США, где стажируется у Арутюняна

Михаил Шайдоров поделился кадрами из поездки в США, где стажируется у Арутюняна
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Олимпийский чемпион, серебряный призёр чемпионата мира (2025) казахстанский фигурист Михаил Шайдоров у себя на странице в соцсети опубликовал фото, сделанные во время поездки в Калифорнию (США). Сейчас спортсмен проходит стажировку у известного американского специалиста Рафаэля Арутюняна.

Фото: Личный архив Михаила Шайдорова

Фото: Личный архив Михаила Шайдорова

«Однажды в Америке», — подписал Шайдоров подборку фотографий.

Также на стажировке у Арутюняна сейчас находится участник Олимпиады-2026 и чемпион России Пётр Гуменник.

Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом в мужском одиночном катании на Играх-2026. Эта победа стала первой для Казахстана в фигурном катании на Олимпийских играх.

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