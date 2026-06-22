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«И вот я здесь». Самоделкина прибыла в США для подготовки к сезону

«И вот я здесь». Самоделкина прибыла в США для подготовки к сезону
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Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина прилетела в США для того, чтобы продолжить подготовку к предстоящему сезону-2026/2027 у своего тренера Рафаэля Арутюняна. Об этом Самоделкина сообщила на своей странице в социальных сетях.

Фото: Социальные сети Самоделкиной

Софья Самоделкина – серебряный призёр этапа Гран-при NHK Trophy (2025), бронзовый призёр Всемирных студенческих игр (2025) и чемпионка Казахстана (2024). На Олимпийских играх 2026 года в Милане (Италия) Самоделкина заняла 10-е место по итогам двух программ.

Напомним, Софья Самоделкина выступала за Россию до 2024 года, после чего сменила спортивное гражданство и стала представлять Казахстан на международных соревнованиях.

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