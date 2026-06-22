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Алексей Ягудин назвал своего фаворита чемпионата мира — 2026 по футболу

Алексей Ягудин назвал своего фаворита чемпионата мира — 2026 по футболу
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Олимпийский чемпион (2002) по фигурному катанию Алексей Ягудин ответил, какая сборная является для него фаворитом на текущем футбольном чемпионате мира — 2026.

— Главный фаворит чемпионата мира для вас?
— Я всегда болел за Францию. Мне обидно было, когда они проиграли в финале прошлого чемпионата мира Аргентине, хоть я всё‑таки человек Месси, а не Роналду. Но, к примеру, для меня «Реал» круче «Барселоны»… Сейчас я слежу за всеми матчами чемпионата мира, за исключением ночных. Первым делом, как только я открываю глазки и надеваю очочки, смотрю, кто как сыграл. Мой фаворит — Франция, но также хочу, чтобы Бразилия очень ярко показала себя на этом чемпионате мира, — приводит слова Ягудина «Матч ТВ».

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