Алексей Ягудин назвал своего фаворита чемпионата мира — 2026 по футболу

Олимпийский чемпион (2002) по фигурному катанию Алексей Ягудин ответил, какая сборная является для него фаворитом на текущем футбольном чемпионате мира — 2026.

— Главный фаворит чемпионата мира для вас?

— Я всегда болел за Францию. Мне обидно было, когда они проиграли в финале прошлого чемпионата мира Аргентине, хоть я всё‑таки человек Месси, а не Роналду. Но, к примеру, для меня «Реал» круче «Барселоны»… Сейчас я слежу за всеми матчами чемпионата мира, за исключением ночных. Первым делом, как только я открываю глазки и надеваю очочки, смотрю, кто как сыграл. Мой фаворит — Франция, но также хочу, чтобы Бразилия очень ярко показала себя на этом чемпионате мира, — приводит слова Ягудина «Матч ТВ».