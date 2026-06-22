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«У Этери всё за счёт государства». Роднина — о конфликте Тутберидзе и Плющенко

«У Этери всё за счёт государства». Роднина — о конфликте Тутберидзе и Плющенко
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Трёхкратная олимпийская чемпионка в парном фигурном катании Ирина Роднина прокомментировала конфликт между женой двукратного олимпийского чемпиона Яной Рудковской и заслуженным тренером России Этери Тутберидзе.

«Многие обсуждают конфликт? Ну, две такие фамилии, чего не погреть ручки-то, собрав просмотры! Но если «Ангелы Плющенко» – частная академия, Плющенко каток построил за свой счёт, тренерский коллектив содержит за свой счёт, всё за свой счёт, то у Этери-то [Тутберидзе] всё за счёт государства!» – приводит слова Родниной Metro.

Напомним, между Этери Тутберидзе и академией «Ангелы Плющенко» затяжной конфликт, начавшийся после того, как Тутберидзе публично усомнилась в тренерских качествах Евгения Плющенко.

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