Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Вышел второй выпуск спецпроекта «Чемпионата» о родителях в фигурном катании

Вышел второй выпуск спецпроекта «Чемпионата» о родителях в фигурном катании
Комментарии

«Чемпионат» продолжает спецпроект «Семейный каскад», посвящённый родителям в фигурном катании. В рамках проекта мы рассказываем о тех, кто приводит в спорт наших фигуристов, выступает в качестве их опоры и поддержки и помогает достигать своих целей. Родители спортсменов часто остаются в тени, но именно они играют немаловажную роль — помогают своим детям преодолевать трудности, бороться с усталостью и выгоранием.

Их колоссальный вклад остаётся за кадром, в тени софитов и трансляций — а мы хотим показать его широкой публике с добрым посылом. Наша цель — раскрыть человеческую сторону спорта. Показать, что за громкими именами и идеальными образами стоят реальные люди, чья жизнь либо полностью трансформировалась, либо адаптировалась ради успеха своих детей.

Героями нового выпуска стали Екатерина и Павел Ждановы, родители российской фигуристки Варвары Ждановой.

Материалы по теме
«Папа всегда пишет Варе: «Покажите спектакль». Кто стоит за успехами фигуристки Ждановой?
Эксклюзив
«Папа всегда пишет Варе: «Покажите спектакль». Кто стоит за успехами фигуристки Ждановой?
Материалы по теме
Эксклюзив
«Выпал реальный шанс». Бывшая ученица Липницкой объяснила свой переход в парное катание
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android