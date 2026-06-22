Вышел второй выпуск спецпроекта «Чемпионата» о родителях в фигурном катании

«Чемпионат» продолжает спецпроект «Семейный каскад», посвящённый родителям в фигурном катании. В рамках проекта мы рассказываем о тех, кто приводит в спорт наших фигуристов, выступает в качестве их опоры и поддержки и помогает достигать своих целей. Родители спортсменов часто остаются в тени, но именно они играют немаловажную роль — помогают своим детям преодолевать трудности, бороться с усталостью и выгоранием.

Их колоссальный вклад остаётся за кадром, в тени софитов и трансляций — а мы хотим показать его широкой публике с добрым посылом. Наша цель — раскрыть человеческую сторону спорта. Показать, что за громкими именами и идеальными образами стоят реальные люди, чья жизнь либо полностью трансформировалась, либо адаптировалась ради успеха своих детей.

Героями нового выпуска стали Екатерина и Павел Ждановы, родители российской фигуристки Варвары Ждановой.