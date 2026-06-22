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«Всё время просила: «Ну запишите меня». Мама фигуристки Ждановой — о начале её карьеры

«Всё время просила: «Ну запишите меня». Мама фигуристки Ждановой — о начале её карьеры
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Екатерина и Павел Ждановы – родители фигуристки Варвары Ждановой, выступающей в танцах на льду с Тимуром Бабаевым-Смирновым, – рассказали, как Варвара попала в фигурное катание.

— Екатерина, Павел, расскажите, как вы решились отдать Варю в фигурное катание.
Екатерина: Это было решение Вари. Мы живём в Одинцово, и у нас в городе есть каток. Она всё время просила нас: «Запишите, ну запишите меня». Только случилось это достаточно поздно, почти шесть лет ей было. Думала тогда, что для фигурного катания уже поздновато. Отговаривала её. Говорила: «Какое фигурное катание, там же биться надо, один раз упадёшь — и всё». Но она настаивала на своём, поэтому мы сдались и записали её, – сказала Екатерина Жданова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Авдониной.

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