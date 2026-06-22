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Чемпионат четырёх континентов — 2027 пройдёт в Астане

Чемпионат четырёх континентов — 2027 пройдёт в Астане
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Чемпионат четырёх континентов, в котором принимают участие фигуристы из неевропейских стран, пройдёт в 2027 году в Астане (Казахстан), о чём сообщает официальный пресс-релиз, опубликованный Международным союзом конькобежцев (ISU).

«Чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию впервые пройдёт в Казахстане в 2027 году, и подтверждено, что столица [страны] Астана станет местом проведения одного из самых престижных ежегодных соревнований в этом виде спорта», — говорится в пресс-релизе организации.

Чемпионат четырёх континентов пройдёт с 9 по 14 февраля. Также сообщается, что определённую роль при выборе места проведения соревнований сыграла победа Михаила Шайдорова на Олимпийских играх — 2026, после чего в Казахстане значительно вырос интерес к фигурному катанию.

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