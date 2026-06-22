Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Очень ждём решения». Родители фигуристки Ждановой — о допуске российских фигуристов

«Очень ждём решения». Родители фигуристки Ждановой — о допуске российских фигуристов
Комментарии

Екатерина и Павел Ждановы – родители российской фигуристки Варвары Ждановой – рассказали, что ждут допуска россиян на международные соревнования, и ответили на вопрос о мечте, связанной с карьерой дочери.

— Представить, какую цель себе поставила Варя, я могу, а что насчёт вас — быть может, у вас есть сокровенная мечта увидеть дочь на олимпийском пьедестале?
Павел: У Вари, как, наверное, и у каждого спортсмена, есть олимпийское стремление, и, конечно, мы хотели бы, чтобы она реализовала то, что запланировала. Иначе ради чего это всё? Нужно себя как-то мотивировать, стремиться к высшим целям.

— Для этого нужно, чтобы наших спортсменов выпустили на международную арену…
Екатерина: Очень ждём решения.

Павел: Это ведь отражается на моральном духе фигуристов. Они варятся в собственном соку. Когда выступаешь на международке, то видишь, что делают другие, учишься, – сказали Екатерина и Павел в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Авдониной.

Материалы по теме
«Папа всегда пишет Варе: «Покажите спектакль». Кто стоит за успехами фигуристки Ждановой?
Эксклюзив
«Папа всегда пишет Варе: «Покажите спектакль». Кто стоит за успехами фигуристки Ждановой?
Материалы по теме
Чемпионат четырёх континентов — 2027 пройдёт в Астане
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android