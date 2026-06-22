«Очень ждём решения». Родители фигуристки Ждановой — о допуске российских фигуристов

Екатерина и Павел Ждановы – родители российской фигуристки Варвары Ждановой – рассказали, что ждут допуска россиян на международные соревнования, и ответили на вопрос о мечте, связанной с карьерой дочери.

— Представить, какую цель себе поставила Варя, я могу, а что насчёт вас — быть может, у вас есть сокровенная мечта увидеть дочь на олимпийском пьедестале?

Павел: У Вари, как, наверное, и у каждого спортсмена, есть олимпийское стремление, и, конечно, мы хотели бы, чтобы она реализовала то, что запланировала. Иначе ради чего это всё? Нужно себя как-то мотивировать, стремиться к высшим целям.

— Для этого нужно, чтобы наших спортсменов выпустили на международную арену…

Екатерина: Очень ждём решения.

Павел: Это ведь отражается на моральном духе фигуристов. Они варятся в собственном соку. Когда выступаешь на международке, то видишь, что делают другие, учишься, – сказали Екатерина и Павел в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Авдониной.