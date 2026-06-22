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Мама фигуристки Ждановой: Варя откатала два этапа Гран-при со сломанным пальцем

Мама фигуристки Ждановой: Варя откатала два этапа Гран-при со сломанным пальцем
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Екатерина Жданова – мама фигуристки Варвары Ждановой, выступающей в танцах на льду с Тимуром Бабаевым-Смирновым – рассказала, как тяжело родителям спортсменов видеть травмы ребёнка.

— Судя по всему, вы сохраняете спокойствие в любой ситуации, чтобы помочь дочери принять верное решение. Но наверняка внутри бушуют чувства, особенно когда Варе бывает больно…
Екатерина: Перед тем как окончательно уйти на больничный, Варя откатала два этапа Гран-при со сломанным пальцем. Она даже нормально конёк надеть не могла… Приходилось растягивать коньки, а потом идти и катать короткую и произвольную. Мне как маме было тяжело. Несколько раз хотелось сказать: «Всё, достаточно». Невозможно было на это смотреть. Но я понимаю, что это её жизнь, её труд, столько сил вложено ею и всем тренерским штабом. И если она считает, что способна это преодолеть, то я не могу вмешиваться, ведь она взрослый человек. Будь она совсем маленькой, на старте, конечно, я бы поступила иначе, – сказала Екатерина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Авдониной.

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