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«Приходится вставать в 5:50». Мама фигуристки Ждановой — о тренировочном процессе

«Приходится вставать в 5:50». Мама фигуристки Ждановой — о тренировочном процессе
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Мама фигуристки Варвары Ждановой Екатерина Жданова рассказала, что поменялось в её жизни после того, как дочь начала заниматься фигурным катанием.

— К слову, о старте, а как всё начиналось? Как изменилась ваша жизнь, когда в ней появилось фигурное катание?
Екатерина: Честно говоря, не особо что-то и поменялось. Единственная сложность для меня — это ранние подъёмы, ведь я сова. В Одинцово Варя ходила сама на каток. А после перехода в Щербинку приходится вставать в 5:50, чтобы успеть на тренировку. Но, надеюсь, Варя получит права и будет ездить сама.

— А посещаете ли тренировки Вари?
Екатерина: Когда мы занимались в Одинцово в одиночке, там разрешалось сидеть на трибунах. Родители все дружно пытались «тренировать своих детей» — показывали руками, ногами, что и как им делать (смеётся). Шучу. Когда же Варя подросла и перешла в танцы, там уже стали более строгие правила, нас перестали пускать, чтобы не мешали процессу тренировки. Мы видим результаты только на соревнованиях, иногда на открытых уроках, – сказала Екатерина Жданова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Авдониной.

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