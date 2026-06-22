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Мама фигуристки Ждановой рассказала, как Варвара перешла в группу Горшкова

Мама фигуристки Ждановой рассказала, как Варвара перешла в группу Горшкова
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Екатерина и Павел Ждановы – родители фигуристки Варвары Ждановой, выступающей в танцах на льду с Тимуром Бабаевым-Смирновым, рассказали, как дочь перешла в другой вид фигурного катания.

— Варя сменила не только группу, но и дисциплину, перейдя из одиночного катания в танцы на льду. Это большой шаг. Как вы отнеслись к этому решению? Не было ли волнительно, что дочка теперь будет кататься с партнёром?
Екатерина: Я уже рассказывала, что изначально Варя категорически отвергала переход в танцы. Я не давила, думала, что ей нужно просто «дозреть» до этого. Хотя сама наблюдала за группой Горшкова, ведь мы были на одном льду. Максим Некрасов с Ариной Ушаковой, Георгий Ревия, Ирина Хавронина катались. Мне нравилось, когда я видела кусочки того, что они делают. Я больше переживала из-за того, что Варе будет очень сложно найти партнёра в этом возрасте.

Павел: Я спокойно отнёсся к переходу. Я понимал, что Варя может или совсем закончить со спортом, или попробовать в другой дисциплине, поэтому был только рад, что она получит новый опыт, – сказали Екатерина и Павел в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Авдониной.

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