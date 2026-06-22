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«Ждал её 9 месяцев после травмы». Папа фигуристки Ждановой — о её партнёре в танцах

«Ждал её 9 месяцев после травмы». Папа фигуристки Ждановой — о её партнёре в танцах
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Екатерина и Павел Ждановы – родители фигуристки Варвары Ждановой, выступающей в танцах на льду с Тимуром Бабаевым-Смирновым, – рассказали, как Тимур ждал Варвару во время её восстановления после травмы.

— Как можете охарактеризовать партнёра Вари? Общаетесь ли с Тимуром?
Екатерина: Варя больше холерик, она склонна драматизировать, мол, всё пропало, а Тимур гораздо спокойнее. Он позитивный хороший парень. У них достаточно ровные, рабочие отношения.

Павел: Он ждал её 9 месяцев после травмы. Огромное количество примеров, когда один из партнёров получает травму, а другой через некое время встаёт в пару с другим. Причём Варя не скрывала, она ему честно сказала, что не знает, выйдет ли она снова на лёд. Сказала: «Ты можешь найти кого-нибудь, Тимур», а он: «Нет, я буду тебя ждать». Это мужской поступок, – сказали Екатерина и Павел в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Авдониной.

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