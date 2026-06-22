Мама фигуристки Ждановой — о первом просмотре дочери: дети выходили со слезами на глазах

Екатерина Жданова – мама фигуристки Варвары Ждановой, выступающей в танцах на льду с Тимуром Бабаевым-Смирновым, – рассказала, как Варвара прошла свой первый просмотр на группу фигурного катания.

— А как отреагировали тренеры, к которым вы пришли? Как прошёл первый просмотр?

Екатерина: Варя была у бабушки перед просмотром и никак к нему не готовилась, хотя все вокруг готовились очень активно: на растяжку ходили, что-то учили. А мы не знали, что нужно как-то готовиться, вот так серьёзно. Просто пришли в назначенный день, детишек увели на тестирование без родителей. Мы даже не знали, что с ними там происходило, — ждали за дверьми.

Дети выходили со слезами на глазах, плакали. Мы не понимали почему. Оказывается, проверяли чувство ритма, растяжку. Тренер к каждому ребёнку подходил, они в «лягушке» сидели, и надавливал, смотрел, как работают мышцы. У Вари не было достаточной растяжки, но тренер посмотрел ей в глаза, а она не плакала, терпела. Тогда он сказал: «Характер есть, значит, толк будет», и её взяли, несмотря на возраст и то, что она даже на коньках не стояла никогда, – сказала Екатерина Жданова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Авдониной.