Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Мама фигуристки Ждановой — о первом просмотре дочери: дети выходили со слезами на глазах

Мама фигуристки Ждановой — о первом просмотре дочери: дети выходили со слезами на глазах
Комментарии

Екатерина Жданова – мама фигуристки Варвары Ждановой, выступающей в танцах на льду с Тимуром Бабаевым-Смирновым, – рассказала, как Варвара прошла свой первый просмотр на группу фигурного катания.

— А как отреагировали тренеры, к которым вы пришли? Как прошёл первый просмотр?
Екатерина: Варя была у бабушки перед просмотром и никак к нему не готовилась, хотя все вокруг готовились очень активно: на растяжку ходили, что-то учили. А мы не знали, что нужно как-то готовиться, вот так серьёзно. Просто пришли в назначенный день, детишек увели на тестирование без родителей. Мы даже не знали, что с ними там происходило, — ждали за дверьми.

Дети выходили со слезами на глазах, плакали. Мы не понимали почему. Оказывается, проверяли чувство ритма, растяжку. Тренер к каждому ребёнку подходил, они в «лягушке» сидели, и надавливал, смотрел, как работают мышцы. У Вари не было достаточной растяжки, но тренер посмотрел ей в глаза, а она не плакала, терпела. Тогда он сказал: «Характер есть, значит, толк будет», и её взяли, несмотря на возраст и то, что она даже на коньках не стояла никогда, – сказала Екатерина Жданова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Авдониной.

Материалы по теме
«Папа всегда пишет Варе: «Покажите спектакль». Кто стоит за успехами фигуристки Ждановой?
Эксклюзив
«Папа всегда пишет Варе: «Покажите спектакль». Кто стоит за успехами фигуристки Ждановой?
Материалы по теме
Фото
Пётр Гуменник поделился новым совместным фото с Елизаветой Туктамышевой
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android