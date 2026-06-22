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Родители фигуристки Ждановой рассказали, за какую пару болели на Олимпиаде

Родители фигуристки Ждановой рассказали, за какую пару болели на Олимпиаде
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Екатерина и Павел Ждановы – родители фигуристки Варвары Ждановой, выступающей в танцах на льду с Тимуром Бабаевым-Смирновым, – рассказали, за кого болели на Олимпийских играх 2026 года.

— За чьими прокатами следили на Олимпиаде?
Екатерина: Я с Варей болела за Аделию Петросян и Петю Гуменника.

Павел: А я одиночников не смотрел, честно признаюсь. Мы с Варей смотрели танцы.

— Главный вопрос: Фурнье Бодри/Сизерон или Чок/Бейтс?
Павел: Фурнье Бодри и Сизерон, конечно. У них была настолько отточенная программа, хореограф проделал громадную работу, движения совпадали с музыкой, не мог оторвать глаз. Я получил огромное эстетическое удовольствие от того, как они катали, – сказала Екатерина и Павел Ждановы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Авдониной.

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