Видео: Евгений Семененко на сборах Бенуа Ришо в Италии

Двукратный чемпион России, участник Олимпийских игр в Пекине фигурист Евгений Семененко опубликовал у себя на странице в соцсети отрывок с тренировки на сборах в Италии у известного французского хореографа Бенуа Ришо.

Вместе с Семененко на сборах в качестве консультанта присутствует его тренер Алексей Мишин. Среди известных спортсменов там находятся Ника Эгадзе, Адам Сяо Хим Фа, Стивен Гоголев, Изабо Левито, Эмилия Зингас и Вадим Колесник.

Евгений Семененко также является двукратным призёром финалов Гран-при России. На Олимпийских играх — 2022 фигурист занял итоговое восьмое место в личном турнире среди мужчин. Ранее также стало известно, что Бенуа Ришо поставил Семененко новую произвольную программу.