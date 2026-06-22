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Видео: Евгений Семененко на сборах Бенуа Ришо в Италии

Видео: Евгений Семененко на сборах Бенуа Ришо в Италии
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Двукратный чемпион России, участник Олимпийских игр в Пекине фигурист Евгений Семененко опубликовал у себя на странице в соцсети отрывок с тренировки на сборах в Италии у известного французского хореографа Бенуа Ришо.

Вместе с Семененко на сборах в качестве консультанта присутствует его тренер Алексей Мишин. Среди известных спортсменов там находятся Ника Эгадзе, Адам Сяо Хим Фа, Стивен Гоголев, Изабо Левито, Эмилия Зингас и Вадим Колесник.

Евгений Семененко также является двукратным призёром финалов Гран-при России. На Олимпийских играх — 2022 фигурист занял итоговое восьмое место в личном турнире среди мужчин. Ранее также стало известно, что Бенуа Ришо поставил Семененко новую произвольную программу.

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