«Лето». Алёна Косторная опубликовала солнечные фото с сыном

Чемпионка Европы 2020 года в одиночном катании российская фигуристка Алёна Косторная опубликовала солнечные фото со своим сыном Дмитрием.

«Лето», — подписала Косторная снимок на английском языке, добавив к надписи эмодзи подсолнуха.

Фото: из личного архива Алёны Косторной

Фото: из личного архива Алёны Косторной

В 2023 году Косторная заявила о переходе из одиночного катания в парное. Позднее фигуристка вышла замуж за фигуриста Георгия Куницу, который стал её партнёром. В сентябре 2025 года у пары родился первенец. После рождения ребёнка спортсмены сообщали о намерении продолжить карьеру. Известно, что на предстоящий сезон-2026/2027 новую короткую программу им поставили Албена Денкова и Максим Ставиский, а произвольную программу спортсмены оставят старую («Мастер и Маргарита»).