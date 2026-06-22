Заслуженный тренер СССР Виктор Кудрявцев скончался на 89-м году жизни

Сегодня, 22 июня, скончался заслуженный тренер СССР, член тренерского совета Федерации фигурного катания России на коньках (ФФККР) Виктор Кудрявцев, сообщает пресс-служба ФФККР.

За время карьеры в спорте Кудрявцев был призёром чемпионата СССР среди юниоров. Позже он прошёл обучение в Государственном центральном ордена Ленина институте физической культуры (ГЦОЛИФК) и стал тренером. За свою тренерскую карьеру он работал с Людмилой Смирновой – Андреем Сурайкиным, Кирой Ивановой, Марией Бутырской, Викторией Волчковой (Буцаевой), Сергеем Дудаковым, Ильёй Куликом, Игорем Пашкевичем, Николаем Морозовым, Ильёй Авербухом и множеством других титулованных спортсменов.

«Федерация фигурного катания на коньках России выражает искренние соболезнования родным и близким Виктора Николаевича Кудрявцева.

Светлая память об этом замечательном человеке, спортсмене, тренере, который всего себя отдавал фигурному катанию, служил этому виду спорта, своему делу, останется в наших сердцах», – говорится в сообщении пресс-службы на сайте ФФККР.