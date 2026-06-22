Тарасова поддержала мнение Тутберидзе об отсутствии ярких фигуристок в России

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова согласилась со словами Этери Тутберидзе, что в российском фигурном катании сейчас нет экстраординарных и исключительных фигуристок.

«Согласна с Этери Тутберидзе, что сейчас в российском фигурном катании нет экстраординарных девочек. Я поработала с такими и вижу, что у нас есть проблемы с этим. Индивидуальности не хватает, причём всем. Даже выделить никого не могу.

Не нужно копать и искать какую-то сложную причину этой ситуации. Просто поколение сменилось, а они, как известно, сильно друг от друга отличаются. Поживём и увидим, каким будет следующее. Возможно, всё снова будет хорошо», – приводит слова Тарасовой Sport24.