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Тарасова поддержала мнение Тутберидзе об отсутствии ярких фигуристок в России

Тарасова поддержала мнение Тутберидзе об отсутствии ярких фигуристок в России
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова согласилась со словами Этери Тутберидзе, что в российском фигурном катании сейчас нет экстраординарных и исключительных фигуристок.

«Согласна с Этери Тутберидзе, что сейчас в российском фигурном катании нет экстраординарных девочек. Я поработала с такими и вижу, что у нас есть проблемы с этим. Индивидуальности не хватает, причём всем. Даже выделить никого не могу.

Не нужно копать и искать какую-то сложную причину этой ситуации. Просто поколение сменилось, а они, как известно, сильно друг от друга отличаются. Поживём и увидим, каким будет следующее. Возможно, всё снова будет хорошо», – приводит слова Тарасовой Sport24.

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