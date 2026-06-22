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Даниил Глейхенгауз сообщил, что работа над постановкой ПП Александры Трусовой завершена

Даниил Глейхенгауз сообщил, что работа над постановкой ПП Александры Трусовой завершена
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Заслуженный тренер России хореограф Даниил Глейхенгауз сообщил, что работа над постановкой произвольной программы серебряного призёра Олимпийских игр – 2022 в одиночном катании Александры Игнатовой (Трусовой) завершена.

Глейхенгауз опубликовал на своей странице в соцсети совместное фото с Трусовой и заслуженным тренером России Этери Тутберидзе.

Фото: из личного архива Даниила Глейхенгауза

Фото: из личного архива Даниила Глейхенгауза

Отметим, что короткую программу Трусовой поставил известный французский хореограф Бенуа Ришо.

Трусова не попала в предварительный основной состав сборной России на сезон-2026/2027. 21-летняя спортсменка не выступала на соревнованиях с сезона-2022/2023, когда на время приостановила карьеру из-за беременности. Фигуристка возобновила тренировки осенью 2025 года. В январе 2026 года она приняла участие в чемпионате России – 2026 по прыжкам, а позже выступила на шоу-турнире «Русский вызов».

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