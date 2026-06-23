Чайковская — о смерти Кудрявцева: он плохо себя чувствовал в последний год

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская отреагировала на смерть заслуженного тренера СССР, члена тренерского совета Федерации фигурного катания России на коньках (ФФККР) Виктора Кудрявцева, который скончался на 89-м году жизни.

«Очень хороший друг, очень жаль, что так произошло. Но он давно болел, к сожалению. Светлая память. Он плохо себя чувствовал, особенно в последний год. Будем думать о светлом, о его достижениях, его умении, о том, что он был хороший человек», – приводит слова Чайковской ТАСС.

Кудрявцев был тренером у ряда титулованных российских фигуристов, среди которых олимпийский чемпион — 1998 Илья Кулик, серебряные призёры Олимпийских игр — 1972 в парном катании Людмила Смирнова и Андрей Сурайкин, серебряный призёр Игр-2002 в танцах на льду Илья Авербух, а также первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская.