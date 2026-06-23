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Лев Лазарев готовит к новому сезону произвольную программу «Маленький принц»

Лев Лазарев готовит к новому сезону произвольную программу «Маленький принц»
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Двукратный чемпион России среди юниоров 16-летний фигурист Лев Лазарев поделился подробностями своей подготовки к сезону-2026/2027. Лазарев, в частности, сообщил, что новую произвольную программу ему поставил бывший фигурист, а ныне хореограф Артём Федорченко.

Лазарев поделился минутным отрывком с моментом работы над программой в своём телеграм-канале.

Видео доступно в телеграм-канале Льва Лазарева.

«Моя новая произвольная программа – «Маленький Принц» (по мотивам одноимённого произведения Антуана де Сент-Экзюпери. – Прим. «Чемпионата»)!» — подписал видео Лазарев.

Отметим, что в прошлом сезоне Лазарев также стал победителем финала Гран-при России среди юниоров. Благодаря высоким результатам Лев вошёл в резервный состав взрослой сборной России на сезон-2026/2027.

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