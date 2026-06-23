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«Невероятный год». Александра Трусова опубликовала пост в честь дня рождения

«Невероятный год». Александра Трусова опубликовала пост в честь дня рождения
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Серебряный призёр Олимпийских игр (2022) российская фигуристка Александра Трусова опубликовала у себя в телеграм-канале пост в честь дня рождения. Сегодня, 23 июня, спортсменке исполнилось 22 года.

«Невероятный год…

В этом году у меня появился невероятно любимый сын. Человек, который разделил жизнь на «до» и «после» и каждый день делает её лучше.

В этом году я вернулась к полноценным тренировкам и снова почувствовала, как сильно люблю то, что делаю. Невероятно люблю кататься, тренироваться и выполнять элементы, от которых у меня до сих пор замирает всё внутри.

В этом году вокруг меня оказалось невероятное количество классных людей. Жизнь постоянно сталкивает меня с кем-то интересным, а вместе с этим появляются новые возможности, идеи и проекты.

Кстати, проектов за этот год тоже было очень много. Совершенно разных и невероятных. Оглядываясь назад, понимаю, сколько всего произошло за этот год. И знаете, мне кажется, я всё-таки очень везучий человек. Потому что рядом любимые люди. Потому что занимаюсь тем, что люблю. Потому что со мной случается гораздо больше хорошего, чем я могла представить. И потому что всё, о чём по-настоящему мечтаю, почему-то имеет привычку сбываться. Спасибо этому году», — написала Трусова у себя в телеграм-канале.

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