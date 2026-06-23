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Вайцеховская отреагировала на новость о смерти заслуженного тренера СССР Кудрявцева

Вайцеховская отреагировала на новость о смерти заслуженного тренера СССР Кудрявцева
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Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду и спортивный журналист Елена Вайцеховская отреагировала на новость о кончине заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Виктора Кудрявцева.

«Второй день думаю о Викторе Николаевиче Кудрявцеве, пытаясь для себя сформулировать: что в нём было главным? Выдающийся специалист фигурного катания? Безусловно. Хозяин большого дома? Тоже о нём. Но главное, как мне кажется, в другом. Кудрявцев никогда не ставил себя выше коллег, но при этом очень хорошо знал себе цену. Его можно было жёстко обидеть, но совершенно невозможно — прогнуть. Сам он никогда никому не завидовал — умел совершенно искренне оценить чужой успех.

В 1995-м, когда от Кудрявцева к Татьяне Тарасовой ушёл Илья Кулик, я сама была очевидцем того, как старательно многие пытались вбить клин между тренерами и расшатать эту трещину в пропасть. Не удалось. Между двумя тренерами всегда сохранялось колоссальное уважение по отношению друг к другу.

Когда я сама осторожненько поинтересовалась, насколько сложно бывает сохранять отношения, потеряв ученика, Кудрявцев ответил мне одной фразой: «У Тарасовой никто не становится хуже».

Подумать — колоссальный смысл в этих словах заложен. И тут же рядышком другая фраза Виктора Николаевича: «Должно быть некое понятие тренерской этики. В том числе в отношении спортсменов, которые попадают к одному тренеру от другого. Если тренер эту этику не соблюдает, его трудно уважать. Послушать, например… (одного из известных специалистов), так все ученики к ней переходили потому, что прежние тренеры — бездарны и по определению не способны добиться результата…»

Двадцать с лишним лет назад было сказано. А актуально будет всегда.

Прощайте, Виктор Николаевич! Великим счастьем было общаться с вами», – написала Вайцеховская у себя в телеграм-канале.

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