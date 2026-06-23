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«Важность таких постановок огромна». Навка — о патриотических ледовых шоу

«Важность таких постановок огромна». Навка — о патриотических ледовых шоу
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Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка рассказала о важности постановок патриотических ледовых шоу.

«Мы пытались показать те страшные фрагменты, моменты, которые проживали наши предки, как их убивали, как мучили. С одной стороны, во время постановки мне казалось, что это очень страшно, может, в какой-то степени нельзя вот так наглядно показывать страшные моменты. Но тем не менее наши дети не видели и не знают, что это действительно было, что подобное творится сегодня. Важность таких постановок огромна», – приводит слова Навки ТАСС.

Напомним, на «Навка Арене» в День памяти и скорби состоялся ледовый спектакль «Дневник памяти». Показ был организован для семей военнослужащих и ветеранов СВО, детей-сирот погибших участников СВО, а также сотрудников силовых ведомств, проходящих лечение и реабилитацию в госпиталях и военно-медицинских организациях.

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