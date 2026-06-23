Авербух: Виктор Кудрявцев был выдающимся тренером советской школы фигурного катания

Серебряный призёр Олимпийских игр в парном катании, чемпион мира и Европы Илья Авербух рассказал о своём наставнике — заслуженном тренере СССР по фигурному катанию Викторе Кудрявцеве. По словам Авербуха, Кудрявцев, ушедший из жизни в 88 лет, до последнего оставался предан профессии и продолжал работать, несмотря на болезнь.

«Виктор Кудрявцев был, безусловно, выдающимся тренером советской школы фигурного катания, подарившим нам чемпиона мира Сергея Волкова. Я тренировался в школе Виктора Николаевича, когда был ещё совсем маленьким мальчиком. Непосредственно под его руководством не тренировался, но он был старшим тренером в школе. В ней тренировалась плеяда талантливых фигуристов, она в какой-то момент была одной из ведущих. Он был выдающимся технарём, который изумительно знал обязательные фигуры, он очень хорошо обучал прыжкам. Даже когда заболел, практически перестал говорить, продолжал тренировать глазами — ученики по взгляду понимали, что надо исправить. Продолжал приходить на лед, многое показывал жестами. Низкий поклон за его преданность фигурному катанию. Слова поддержки Марине Кудрявцевой, которая всегда была рядом с ним», — приводит слова Авербуха ТАСС.