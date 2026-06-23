«Петя роскошен». Актёр Чернышенко — о выступлении Гуменника на Олимпиаде

Российский актёр, участник проекта «Ледниковый период» 2025 года Кирилл Чернышенко рассказал, за кем следил на Олимпийских играх — 2026.

— А за кем следили на Олимпиаде? За нашими или за всеми?

— За нашими. Следил за результатами, не было возможности смотреть онлайн, просто пересматривал потом. И Гуменника, и Малинина. Всё, что шумело, — всё посмотрел.

— Как вам наш Петя?

— Петя роскошен. Обидно, что нет рейтинга на международных стартах. Но наши всё равно лучшие! – сказал Чернышенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.

Напомним, по итогам двух программ Гуменник занял восьмое место на Олимпийских играх в Милане, Италия.