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«Петя роскошен». Актёр Чернышенко — о выступлении Гуменника на Олимпиаде

«Петя роскошен». Актёр Чернышенко — о выступлении Гуменника на Олимпиаде
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Российский актёр, участник проекта «Ледниковый период» 2025 года Кирилл Чернышенко рассказал, за кем следил на Олимпийских играх — 2026.

— А за кем следили на Олимпиаде? За нашими или за всеми?
— За нашими. Следил за результатами, не было возможности смотреть онлайн, просто пересматривал потом. И Гуменника, и Малинина. Всё, что шумело, — всё посмотрел.

— Как вам наш Петя?
— Петя роскошен. Обидно, что нет рейтинга на международных стартах. Но наши всё равно лучшие! – сказал Чернышенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.

Напомним, по итогам двух программ Гуменник занял восьмое место на Олимпийских играх в Милане, Италия.

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