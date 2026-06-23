Российский актёр Чернышенко признался, что в детстве равнялся на Ягудина

Российский актёр Кирилл Чернышенко рассказал, на кого равнялся, когда занимался фигурным катанием.

— Равнялись на кого-то в своей карьере?

— Ягудин.

— Почему именно он?

— У нас все выбирали либо Плющенко, либо Ягудина. Я всегда был на стороне Ягудина. Я с ним познакомился на «Ледниковом периоде». Ну, в общем, влюбился окончательно. Он крутой! – сказал Чернышенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.

Алексей Ягудин является олимпийским чемпионом 2002 года в Солт-Лейк-Сити, США, четырёхкратным чемпионом мира (1998, 1999, 2000, 2002) и трёхкратным чемпионом Европы (1998, 1999, 2002).