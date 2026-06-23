Актёр Кирилл Чернышенко объяснил, как оказался в «Ледниковом периоде»

Российский актёр Кирилл Чернышенко рассказал, как попал на съёмки «Ледникового периода».

— Как вообще попали на «Ледниковый период»?

— Вообще из-за мамы. Она мне написала: «Там кастинг идёт в новый сезон, не хочешь пойти?» И я как-то задумался. Новый сезон назывался «Народный Ледниковый». А что, думаю, я же из народа, попробую. И сам уже вышел на Авербуха.

— Даже так, сами?

— Да. Потому что я актёр — и через Федю Федотова, который уже участвовал в этом проекте, вышел на Авербуха. Мы с ним встретились лично, и получилось так, что он меня пригласил на съёмку кастинга, — сказал Чернышенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.

В «Ледниковом периоде» Кирилл Чернышенко выступал с серебряным призёром Олимпийских игр 2022 года Викторией Синициной.