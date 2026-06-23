Татьяна Тарасова хочет видеть Александру Трусову счастливой в новом сезоне на льду

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отметила, что ей хотелось бы, чтобы российская фигуристка Александра Трусова в этом году оставалась на льду и чувствовала себя счастливой.

— Хотела бы видеть Трусову прекрасной в том году, в котором она начнёт снова выступать. Хотела бы видеть Сашу прыгучей, вращающейся, катающейся и счастливой.

— Чего ждёте от возвращения Трусовой на лёд?

— Вы думаете, я сижу и прямо жду не дождусь? Если Трусова решила возвращаться, сможет вернуться, стать ещё лучше и другой. Тем более она пошла к своему тренеру, который её вёл, — приводит слова Татьяны Тарасовой Sport24.